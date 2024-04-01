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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جوائز مالية كبيرة...

اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن تعلن تنظيم "الفائزون في رمضان"|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدء فاعليات مسابقة الفائزون في رمضان بدء من اليوم الأثنين الموافق 22 من شهر رمضان المبارك، علي أن تكون لأبناء المحافظة فقط، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة الفائزون الدولية في هذا العام وشارك بها وفود 60 دولة، وعقد خلالها إجتماع رؤساء المسابقات حول العالم، كما اجتمع خلالها المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية للقرآن الكريم.


وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن المسابقة تأتي استجابة لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي وجه بمسابقة لأبناء بورسعيد فقط، وأوضح أنه تم الإعلان عنها وتقدم لها 60 متقدما من أبناء بورسعيد الحافظين للقرآن الكريم بالتجويد والأحكام.

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وأشار الإعلامي عادل مصيلحي أن الفائزون في رمضان تقام بمشاركة وزارة الأوقاف متمثلة في الشيخ جمال عواد وكيل الوزارة ببورسعيد، وتتكون لجنة التحكيم من: الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف.


وأعلن المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن فاعليات الاختبارات تبدأ من اليوم الأثنين الموافق 22 رمضان، وتقوم لجنة التحكيم باختبار المتقدمين في حفظ القران كاملا بالأحكام والتجويد، ويفوز من بين الـ 60 مقدم الـ 10 الناجحين، علي أن يتم تكريمهم في حفل كبير بقاعة فايزة أبو النجا بـ محافظة بورسعيد، ويقدم لهم مكافاءات مالية كبيرة وجوائز قيمة.

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