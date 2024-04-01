محافظ بورسعيد يكرم 10 أمهات مثاليات .. بالأسماء

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة بورسعيد ، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيد الأم المصرية، حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة .

بدأت مراسم الاحتفال بالسلام الوطني، عقبه ايات من الذكر الحكيم تلاها أحد الأطفال ، و تقديم عروض فنية لمجموعة من الأطفال من حضانة ولاء كيدز وحضانة الفاروق

وأهدى محافظ بورسعيد هدايا رمزية للسيدات الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم ١٠ من سيدات محافظة بورسعيد ، و هن : نجلاء مستجير محمد الحاصلة على المركز الأول على محافظة بورسعيد والمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية للعام الحالي، و تم تكريمها من رئيس الجمهورية ، وحصلت على المركز الثاني رندة سمير مسعد ، والمركز الثالث سامية توفيق ، والمركز الرابع حنان الغريب حسن، والمركز الخامس حصلت عليه سامية متولى السيد ، والمركز السادس سعاد الحنفي على ، و حصلت على المركز السابع منى عاهد عيسى ، والمركز الثامن فتحية أحمد محمد ، بينما حصلت على المركز التاسع نهاد محمد محمد سعد ، و المركز العاشر والاخير كان من نصيب افهيمة صديق محمد .

وأكد محافظ بورسعيد، أن هذا التكريم يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة قائلا أن الأم هي أساس المجتعات و الركيزة الأساسية للتربية و قيادة المجتمع، موجها كل التحية والتقدير والحب لكل أم حملت على عاتقها مسئولية تربية أبنائها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي واجههتا خلال مسيرتها الحياتية.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد بها قصص نجاح كثيرة تبرز بشكل مباشر دور المرأة الفعال والمثمر للحصول على المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب

ووجه جمال زي الدين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد ، الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للمديرية ، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات محافظ بورسعيد و طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ، مشيرا إلي أن المديرية تولي رعاية واهتمام كبيرة لكافة الأمهات التي تربطها تعاملات مع المديرية .

محافظ بورسعيد يعرب عن فخره بقصص كفاح الأمهات المثاليات 1000285770 1000285788 1000285785 1000285779 1000285803 1000285806 1000285791 1000285800 1000285809 1000285776 1000285773 1000285794

وقال الشيخ محمد عوض نائبا عن مدير أوقاف بورسعيد ، أن المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة لها مكانة كبيرة ف الاسلام ، حيث وصى رسول الله عليه الصلاة والسلام بضرورة المعاملة الحسنة للمرأة ، وتطرق للحديث عن بر الوالدين و أهميته في قبول العبادات ، مستشهدا بالآيات القرآنية التي ذكر فيها الله تعالى مكانة المرأة و الأم ، مشيرا أن الأم ستظل تاجا على الرؤوس ، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد و القيادة السياسية لما يقدموه من رعاية واهتمام للمرأة المصرية على كافة الأصعدة.