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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا ، مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الملفات داخل أحياء  بورسعيد ومدينة بورفؤاد ،  واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة و مشروعات تطوير ورصف الطرق، وأعمال النظافة .

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق وتكثيف اعمال النظافة

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جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة  ،وعدد من الأجهزة التنفيذية، والشركات المنفذة للمشروعات.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها في مختلف الأحياء ،كما استعرض تقريرا حول موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد ،حيث وجه المحافظ الأجهزة المختصة بتكثيف معدلات العمل في مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين،  خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

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و وجه المحافظ بالتوسع في أعمال الجمع المنزلي في مختلف أحياء بورسعيد ، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية المميزة لبورسعيد، مُشيرًا إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقومون بالمرور على المنازل لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية.

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