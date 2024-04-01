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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك "نزلاء دور الأيتام والمسنين" الإفطار الرمضاني

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك " نزلاء دور الأيتام والمسنين " الإفطار

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  ، نزلاء دور الأيتام والمسنين ببورسعيد حفل " الإفطار الرمضاني الجماعي " ، والمقام بمدرسة السيف الحديثة للغات ، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ  والمستشار العسكري للمحافظة العميد أحمد عبد الجواد ، وحشد من الأجهزة التنفيذية و أبناء المحافظة و رجال الدين

محافظ بورسعيد يشارك " نزلاء دور الأيتام والمسنين " الإفطار الرمضاني

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ووسط مشاعر البهجة والمودة ، أكد محافظ بورسعيد، حرصه على الوجود في تلك المناسبة، وسط نزلاء دور  المسنين  ، و الأطفال الأيتام ومشاركتهم الإفطار الرمضاني، مؤكدا على حرصه الشديد على إدخال السعادة والفرحة على نزلاء دور الأيتام و المسنين  ، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال  البهجة عليهم ومشاركتهم في جميع المناسبات والاحتفالات

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وأكد محافظ بورسعيد ، أن الهدف من حفل الإفطار هو خلق أجواء أسرية تعكس الترابط و المحبة بين جميع أبناء المحافظة  و تعزيز العلاقات الاجتماعية .

وجدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء المحافظة ، بمناسبة شهر رمضان المعظم ، متمنيا أن ينعاد دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء ، وأن يديم المحبة و الترابط والوحدة بين أبناء المحافظة

مؤكدا علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون ، و سادت أجواء من المحبة و الترابط بين الحضور خلال حفل الإفطار الجماعي ، كما حرص محافظ بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين و الذين قدموا التهنئة لمحافظ بورسعيد ، كما توجهو بالشكر لسيادته لحرصه على مشاركتهم الافطار الرمضاني .

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