شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، نزلاء دور الأيتام والمسنين ببورسعيد حفل " الإفطار الرمضاني الجماعي " ، والمقام بمدرسة السيف الحديثة للغات ، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والمستشار العسكري للمحافظة العميد أحمد عبد الجواد ، وحشد من الأجهزة التنفيذية و أبناء المحافظة و رجال الدين

محافظ بورسعيد يشارك " نزلاء دور الأيتام والمسنين " الإفطار الرمضاني 1000285500 1000285461 1000285473 1000285485 1000285491 1000285488 1000285482 1000285479 1000285497 1000285494 1000285470 1000285458 1000285476 1000285467 1000285464 1000285551

ووسط مشاعر البهجة والمودة ، أكد محافظ بورسعيد، حرصه على الوجود في تلك المناسبة، وسط نزلاء دور المسنين ، و الأطفال الأيتام ومشاركتهم الإفطار الرمضاني، مؤكدا على حرصه الشديد على إدخال السعادة والفرحة على نزلاء دور الأيتام و المسنين ، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال البهجة عليهم ومشاركتهم في جميع المناسبات والاحتفالات

وأكد محافظ بورسعيد ، أن الهدف من حفل الإفطار هو خلق أجواء أسرية تعكس الترابط و المحبة بين جميع أبناء المحافظة و تعزيز العلاقات الاجتماعية .

وجدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء المحافظة ، بمناسبة شهر رمضان المعظم ، متمنيا أن ينعاد دائما على مصر وابنائها في خير ورخاء ، وأن يديم المحبة و الترابط والوحدة بين أبناء المحافظة

مؤكدا علي أن تلك المناسبات تعمل على توطيد أواصر المحبة والتعاون ، و سادت أجواء من المحبة و الترابط بين الحضور خلال حفل الإفطار الجماعي ، كما حرص محافظ بورسعيد على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين و الذين قدموا التهنئة لمحافظ بورسعيد ، كما توجهو بالشكر لسيادته لحرصه على مشاركتهم الافطار الرمضاني .