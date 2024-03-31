وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة أوائل الطلبة لطلاب المدارس الرسمية والمتميزة للغات .
وأكد الدكتور محمد عبد التواب خلال كلمته للحضور أن الطلاب في حاجة ماسة لهذه المسابقات التي تولد التنافس الإيجابي بينهم من أجل ترسيخ العلم مما يسهم في توفير بيئة تعليمية جيدة، مقدما الشكر لكل القائمين على المسابقة.
جدير بالذكر أن مسابقة أوائل الطلبة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات فى بورسعيد انطلقت بمشاركة ٤٥ طالبا وطالبة يمثلون ٢٥ مدرسة بالمرحلة الابتدائية و١٧ مدرسة بالمرحلة الإعدادية.
وجاءت النتيجة النهائية فى بورسعيد بفوز ثلاث مدارس فى مسابقة المرحلة الابتدائية وهى مدرسة طلعت حرب الرسمية لغات للصف الرابع الابتدائي ومدرسة أبى بكر الصديق الرسمية للغات للصف الخامس الابتدائي ومدرسة الزهراء الرسمية للغات للصف السادس الابتدائي.
كما فازت مدرسة طلعت حرب الرسمية لغات فى مسابقة المرحلة الإعدادية للصف الأول الإعدادي ومدرسة الزهراء الرسمية للغات لمسابقة الصف الثاني الإعدادي ومدرسة طلعت حرب الرسمية لغات لمسابقة مرحلة الصف الثالث الإعدادي.