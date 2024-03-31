وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة الالتزام بإدارة الزهور

تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد اليوم مقر إدارة الزهور التعليمية في إطار سلسلة الجولات التفقدية لمتابعة انتظام سير العمل بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
ووجه وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بضرورة مراجعة خطط الموجهين الاسبوعية بالإضافة الى الإلتزام بالتوقيع بالحضور والانصراف رسميا لتجنب أى مخالفات توجب استحقاق اي عقوبات طبقا للوائح والقوانين المنظمة.
كما شدد وكيل تعليم بورسعيد على إثبات المأموريات من وإلى المدارس وكذلك ضرورة التوقيع فى دفاتر الأمن بالمدارس وعدم الانصراف إلا مع نهاية اليوم الدراسي مشيرا إلى أن المكتب الفني للتوجيه ملتزم بعقد اجتماع كل ١٥ يوما بحد أقصى.
وتفقد وكيل الوزارة عددا من أقسام الإدارة واستمع لبعض المقترحات من العاملين بها بحضور أميرة عبد اللطيف مدير إدارة الزهور التعليمية و خالد الحبشي وكيل الإدارة.