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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب يكرّم بورسعيد تقديرا لدورها في حملة "شارك" بالانتخابات الرئاسية

وزير الشباب يكرّم
" وزير الشباب " يكرّم بورسعيد تقديرا لدورها في حملة " شارك

كرم الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة، القائمين علي تنفيذ الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار “شارك.. الكلمة كلمتك”، بالمركز الأوليمبي في المعادي، وذلك لدورهم المتميز وجهودهم الملموسة والمشرفة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

تقدم المكرمين عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وكتيبة العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدنى.

" وزير الشباب " يكرّم بورسعيد تقديرا لدورها في حملة " شارك .. الكلمة كلمتك "

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وكلف وزير الشباب، عبد الفتاح حافظ بالقاء كلمة نيابة عن زملائه وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، أثني خلالها علي الدور المتميز لمديريات الشباب والرياضة في حث الشباب علي اختلاف أطيافهم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بما يعد ملحمة سطرتها سواعد رجالات الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية بقيادة الوزير ومشاركة كافة الكيانات الشبابية وتنفيذ كتيبة العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريات الشباب والرياضة بقيادة مدراء آمنوا بدورهم في خدمة الوطن والشباب المصري علي اختلاف أطيافهم.

وفي كلمة اختتم بها الدكتور أشرف صبحي الاحتفالية، أشاد  بالدور الكبير  لجميع القائمين علي تنفيذ الحملة القومية وجهودهم في الاستحقاق الدستوري، قائلا: “ كنتم على قدر المسئولية، ونجحتم في الاستحقاق الدستوري الذي شهد له العالم أجمع، حيث أكدنا على حتمية وضرورة وأهمية إيجابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ كونها نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة العظيمة نحو تسطير التاريخ المجيد للجمهورية الجديدة التي نرغب جميعًا دون استثناء في استكمال إنجازاتها لمشروعاتها القومية في ربوع الوطن”.

وتابع وزير الشباب “كل شخصية رائدة كرمناها اليوم هي قصة نجاح جديدة ومصدر إلهام لكل الأجيال في الحاضر والمستقبل ودافع لمزيد من البذل لخدمة وطننا، والتأكيد علي استدامة تقديم النماذج الشبابية  المشرفة وأصحاب الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات”.

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