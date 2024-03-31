محافظ بورسعيد: المراكز التكنولوجية ساهمت في سرعة ودقة أداء الخدمة المقدمة للمواطن

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تحولا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن البورسعيدي ،في ظل منظومة التحول الرقمي والتي ساهمت في سرعة و دقة أداء الخدمة.

و أشار محافظ بورسعيد إلي مركز تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، والذي ساهم في تنظيم العمل بمنظومة إصدار التراخيص وفقاً لأعلى معايير الدقة والشفافية، مشيرا إلى استقبال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد منذ مطلع شهر يناير الماضي ٤٢٤١ طلبا من أهالي الحي، جميعها ضمن ٦٢ خدمة إلكترونية يقدمها المركز .

واكد علي إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة ٩٨% تقريباً ؛ حيث بلغت ٤١٤٠ طلب وجاري الإنتهاء من ١٠١ متبقية يتوقف تنفيذها علي إستكمال أوراق من طالب الخدمة.