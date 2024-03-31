محافظ بورسعيد: استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة شارع كسرى| صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،عن استمرار أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع كسري من الأمين حتى ميدان ستالنجراد بنطاق حي المناخ ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع ستالنجراد 1000285170 1000285229 1000285173 1000285185 1000285231 1000285176 1000285179 1000285233 1000285182

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقاً لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق و تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.