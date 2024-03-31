تقديرا لرحلة كفاحهن وعطائهن.. محافظ بورسعيد يكرم 10 أمهات مثاليات غدا الاثنين

تنظم محافظة بورسعيد غدا الاثنين احتفالية كبرى، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، بديوان عام محافظة بورسعيد، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى محافظة بورسعيد في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيد الأم المصرية ، والذي يوافق الواحد والعشرين من شهر مارس كل عام.

ويبلغ عدد المكرمات ١٠ من سيدات محافظة بورسعيد ، و هن : السيدة نجلاء مستجير محمد والحاصلة على المركز الأول على محافظة بورسعيد و المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية للعام الحالي ، وتم تكريمها من رئيس الجمهورية.

كما حصلت على المركز الثاني على محافظة بورسعيد السيدة رندة سمير مسعد ، والمركز الثالث السيدة سامية توفيق نايل ، والمركز الرابع السيدة حنان الغريب حسن ، و المركز الخامس حصلت عليه السيدة سامية متولى السيد ، والمركز السادس للسيدة سعاد الحنفي على ، و حصلت على المركز السابع السيدة منى عاهد عيسى ، والمركز الثامن فتحية أحمد محمد ، بينما حصلت على المركز التاسع السيدة نهاد محمد محمد سعد ، و المركز العاشر والاخير كان من نصيب السيدة فهيمة صديق محمد .

وأكد محافظ بورسعيد، أن هذ التكريم المستحق يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة قائلا أن الأم هي أساس المجتعات و الركيزة الأساسية للتربية و قيادة المجتمع، موجها كل التحية والتقدير والحب لكل أم حملت على عاتقها مسئولية تربية أبنائها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي واجههتا خلال مسيرتها الحياتية.

مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ما يقدمه للمرأة المصرية ، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات سنوياً.