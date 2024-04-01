محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة سمير فرج

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، صفوف المشيعين لجنازة " السيدة جميلة فرج " شقيقة اللواء دكتور سمير فرج ، والتي وافتها المنية اليوم، وذلك عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ، وبحضور عدد من الشخصيات العامة و أسرة الراحلة .

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة اللواء دكتور سمير فرج 1000285734 1000285740 1000285755 1000285758 1000285737 1000285728 1000285761 1000285749 1000285743 1000285731 1000285725 1000285746 1000285752

كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان

و تقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي و المواساة للواء دكتور سمير فرج ، داعيا الله ان يلهمه الصبر والسلوان ، وكان محافظ بورسعيد قد نعى الفقيدة ببالغ الحزن و الأسى، داعيا أن يلهم اهلها و ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلية راجعون.