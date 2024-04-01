محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة سمير فرج

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، صفوف المشيعين لجنازة " السيدة جميلة فرج " شقيقة اللواء دكتور سمير فرج ، والتي وافتها المنية اليوم، وذلك عقب صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ، وبحضور عدد من الشخصيات العامة و أسرة الراحلة .
كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان
و تقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي و المواساة للواء دكتور سمير فرج ، داعيا الله ان يلهمه الصبر والسلوان ، وكان محافظ بورسعيد قد نعى الفقيدة ببالغ الحزن و الأسى، داعيا أن يلهم اهلها و ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلية راجعون.