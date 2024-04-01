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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة سمير فرج

محافظ بورسعيد يتقدم
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة اللواء دكتور سمير

 تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، صفوف المشيعين لجنازة " السيدة جميلة فرج " شقيقة اللواء دكتور سمير فرج ، والتي  وافتها المنية اليوم،  وذلك عقب صلاة الظهر من  مسجد الكبير المتعال  ، وبحضور عدد من الشخصيات العامة و أسرة الراحلة .

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة شقيقة اللواء دكتور سمير فرج

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كما شارك محافظ بورسعيد في تلقي العزاء بمقابر الأسرة، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان

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 و تقدم محافظ بورسعيد بخالص التعازي و المواساة للواء دكتور سمير فرج  ، داعيا الله ان يلهمه الصبر والسلوان ، وكان محافظ بورسعيد قد نعى الفقيدة ببالغ الحزن و الأسى، داعيا أن يلهم اهلها و ذويها الصبر والسلوان  وإنا لله وإنا إلية راجعون.

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