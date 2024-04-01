أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة التراويح بمسجد الرضوان الكائن بحي العرب ، و بحضور حشد من أبناء المحافظة .

وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح ، وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وأمان

بمسجد الرضوان بحي العرب محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح 1000285515 1000285539 1000285557 1000285521 1000285551 1000285548 1000285536 1000285533 1000285518 1000285527 1000285524 1000285554 1000285545 1000285542 1000285530

و عقب الصلاة ، حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير ، كما تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي .