بمسجد الرضوان بحي العرب.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة التراويح بمسجد الرضوان الكائن بحي العرب ، و بحضور حشد من أبناء المحافظة .
وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح ، وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وأمان
و عقب الصلاة ، حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير ، كما تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي .