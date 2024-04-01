عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمسجد الرضوان بحي العرب.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح

بمسجد الرضوان بحي
بمسجد الرضوان بحي العرب محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، صلاة التراويح بمسجد الرضوان الكائن بحي العرب ، و بحضور  حشد من أبناء المحافظة .

وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة الالتزام بإدارة الزهور

وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على مشاركة المواطنين أداء صلاة التراويح ،  وذلك منذ بداية شهر رمضان المعظم  يوميا بمسجد مختلف من مساجد المحافظة ، متمنيا أن ينعاد الشهر الكريم على مصرنا في خير ورخاء وأمان

بمسجد الرضوان بحي العرب محافظ بورسعيد يؤدي صلاة التراويح

1000285515
1000285515
1000285539
1000285539
1000285557
1000285557
1000285521
1000285521
1000285551
1000285551
1000285548
1000285548
1000285536
1000285536
1000285533
1000285533
1000285518
1000285518
1000285527
1000285527
1000285524
1000285524
1000285554
1000285554
1000285545
1000285545
1000285542
1000285542
1000285530
1000285530

و عقب الصلاة ، حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لآراء المواطنين حول أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد و تطلعاتهم لمزيد من التنمية والتطوير ، كما تحدث محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين حول عدد من الموضوعات التي تهم المواطن البورسعيدي .

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مشاركة المواطنين مسجد الرضوان شهر رمضان المعظم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

وكيل تعليم بورسعيد يشدد على ضرورة الالتزام بإدارة الزهور

تقديرا لرحلة كفاحهن وعطائهن.. محافظ بورسعيد يكرم 10 أمهات مثاليات غدا الاثنين

وزير الشباب يكرّم بورسعيد تقديرا لدورها في حملة "شارك" بالانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة شارع كسرى| صور

محافظ بورسعيد: المراكز التكنولوجية ساهمت في سرعة ودقة أداء الخدمة المقدمة للمواطن

" بورفؤاد على مائدة واحدة".. السلام البحري ينظم أكبر مأدبة إفطار | صور

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بحي الزهور

ترشيحاتنا

إنجازات الرئيس.. 63 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ10 سنوات الماضية

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

حركة النجباء في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيرة على إيلات

مختار نوح: هناك تطابق بين جماعة حسن الصباح والإخوان

ماذا فعل النبي في العشر الأواخر؟.. هذه العبادات طريقك إلى الجنة| فيديو

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متشرتيش جاهز.. طريقة تحضير زبادي يوناني

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ