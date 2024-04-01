وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين في مسابقة رواد العموم على مستوى المحافظة والجمهورية

كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، بمكتبه بديوان المديرية مديرو المدارس الفائزين في مسابقة رواد العموم "رائد عام اتحاد طلاب" لأنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
وقام وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد بتكريم الفائزين في مسابقة الرواد العموم وهم عبير الجوهري مدير مدرسة علم الدين الثانوية بنات الفائزة بالمركز الثاني جمهورى عن المرحلة الثانوية و هناء أحمد عبد السلام مدير مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات الفائزة بالمركز الأول علي مستوي المحافظة عن المرحلة الإعدادية و إيمان الزغبي مدير مدرسة أم المؤمنين الابتدائية الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة عن المرحلة الابتدائية.
وعلى هامش تكريم الفائزين قام الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد بتكريم عدد من الداعمين لأنشطة وبرامج اتحاد الطلاب.