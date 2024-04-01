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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين في مسابقة رواد العموم على مستوى المحافظة والجمهورية

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزون فى مسابقة الرواد العموم

 كرم الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، بمكتبه بديوان المديرية مديرو المدارس الفائزين في مسابقة رواد العموم "رائد عام اتحاد طلاب" لأنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

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وقام وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد بتكريم الفائزين في مسابقة الرواد العموم وهم  عبير الجوهري مدير مدرسة علم الدين الثانوية بنات الفائزة بالمركز الثاني جمهورى عن المرحلة الثانوية و هناء أحمد عبد السلام مدير مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات الفائزة بالمركز الأول علي مستوي المحافظة عن المرحلة الإعدادية و إيمان الزغبي مدير مدرسة أم المؤمنين الابتدائية الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة عن المرحلة الابتدائية.

وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزون فى مسابقة الرواد العموم

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وعلى هامش تكريم الفائزين قام الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد بتكريم عدد من الداعمين لأنشطة وبرامج اتحاد الطلاب.

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