كانوا مستنيين ميكروباص.. تفاصيل مصرع 3 وإصابة آخرين في بورسعيد

شهدت شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد منذ قليل حادث مأسوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة وإصابة آخرين نتيجة رعونة سائقين بينهم طالب بكلية حقوق.

كان سكان منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم جامعة بورسعيد هرعوا على حادث صدم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية حقوق فى سباق مع آخر قام بصدم ٥ مواطنين كانوا ينتظرون استقلال سيارة ميكروباص أمام الكلية على بعد أمتار قليلة من مبني الإدارة العامة للمرور.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأساوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار.

كان مستشفي الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استقبل ٣ مصابين.

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نتيجة تصادم سيارة ملاكى تبين أنهم رضا السيد البدوي ٥٠ سنة غيبوبة تامة وتوفيت داخل المستشفي والمصاب محمد خميس احمد زكي والمصاب محمد عبدالله الشامي.

واستقبل المستشفي ذاته محمود محمود شريف أحمد أحمد جثة هامدة.

كما استقبل مستشفي النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد جثة المتوفى عمر شريف ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

هذا وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه ومراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد وفق أقوال شهود العيان .