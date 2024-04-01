قواعد الاشتباك.. مصدر يكشف عن مفاجأة بشأن الضربة الإسرائيلية لسفارة إيران بسوريا

كشف مصدر مطلع اليوم الاثنين عن مفاجأة بشأن الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم محمد رضا زاهدي القيادي في الحرس الثوري الإيراني.

وقال موقع النشرة" اللبناني، نقلا عن مصدر مطلع إن قصف إسرائيل لمبنى القنصلية الايرانية في دمشق، والقضاء على العميد في "الحرس الثوري الايراني" محمد رضا زاهدي، "لم يخرج عن قواعد الاشتباك القائمة بين محور المقاومة واسرائيل".

وأضاف المصدر الذي لم يذكر اسمه أن الاستهداف اليوم، يُشبه ما جرى في قصف مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في مدينة المزة، بدمشق، قبل أسابيع" وتوقع المصدر ان "يكون الرد عسكرياً، كما حصل سابقاً".

وأشار المصدر إلى أن المستهدف عسكري من الحرس الثوري، مسؤول عن ملفي لبنان وسوريا في فيلق القدس، وهو ليس ممثلاً للدولة الايرانية في الاعراف الدبلوماسية الدولية، مما يعني ان الاستهداف الذي طاله، ليس اعلان حرب إسرائيلية على ايران، الامر الذي كان سيتحقق، لو كان الهدف هو سفير الدولة".

وقال المصدر ذاته: "يبدو ان اسرائيل، قصدت استهداف زاهدي، أثناء غياب السفير الايراني وعائلته عن المبنى، ولم تقصف مبنى السفارة، لتؤكد انها ملتزمة بقواعد اللعبة العسكرية القائمة منذ بداية حرب غزة".

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين بأن مبنى السفارة الإيرانية في سوريا سوي بالأرض جراء الضربة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.

وأضافت الوكالة الإخبارية أن الدخان تصاعد من أنقاض مبنى السفارة الذي سوي بالأرض في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق مع وجود سيارات الطوارئ وعلم إيراني معلق على عمود أمام الأنقاض.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن خمسة أشخاص قتلوا في الغارة، وهاجم السفير الإيراني في سوريا حسين أكبري، اليوم الاثنين قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته على مبنى السفارة في دمشق.

وقال السفير الإيراني في سوريا إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكدا عدم القلق من أي إجراء يقوم به الكيان الغاصب.

وجدد السفير الإيراني وقوف طهران إلى جانب المقاومة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشدد أكبري على أنه "هناك مسؤولية على المؤسسات الدولية ويجب إيقاف الاجراءات الإسرائيلية، وإذا لم يتم ذلك فسيضرر الكثيرون".

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن عدم إصابة السفير الإيراني في سوريا وعائلته بأي أذى جراء هجوم شنه طيران الاحتلال على مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.

وأوضحت وسائل إعلام سورية ان المبنى المستهدف هو مقر إقامة السفير الإيراني قرب السفارة الإيرانية بدمشق وقتل في الغارة عدة أشخاص.

وأكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق".

وذكر محللون أن "إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق"، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "هجوم إسرائيلي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية على المبنى في المزة بدمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص".