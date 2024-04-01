الداخلية تضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين ، مقيمان بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة المنوفية باستخدام أبراج تقوية للبث اللاسلكى، يتم من خلالها استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وتم ضبط المذكوران ، كما تم ضبط (محطة بث تلفزيونى رئيسية وكذا محطة بث تلفزيونى فرعية يحتويان على عدد 83 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية تستخدم كسيرفر محمل عليها الدعم الفنى وسيرفر للشبكة ولفك شفرات القنوات الفضائية ومحمل عليها المحتوى المقرصن – عدد 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية وأجهزة ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص - (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل على إدارتهما للشبكة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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