عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية بالمنوفية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين ، مقيمان بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة المنوفية باستخدام أبراج تقوية للبث اللاسلكى، يتم من خلالها استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" . 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وتم ضبط المذكوران ، كما تم ضبط (محطة بث تلفزيونى رئيسية وكذا محطة بث تلفزيونى فرعية يحتويان على عدد 83 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية تستخدم كسيرفر محمل عليها الدعم الفنى وسيرفر للشبكة ولفك شفرات القنوات الفضائية ومحمل عليها المحتوى المقرصن – عدد 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية وأجهزة ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص - (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل على إدارتهما للشبكة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

IMG_1577
IMG_1577
IMG_1578
IMG_1578
أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات التربح المادي الامن العام القنوات الفضائية اللاسلكي الملكية الفكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

ترشيحاتنا

لعلها ليلة القدر|صلاة العشاء والتراويح في الليلة الثالثة والعشرين من رمضان بالحرمين

حبيب غلوم: «نا سي السيد في البيت.. محدش بيسألني أنت فين»

ضخمة| ياسر إدريس يكشف عن حجم مكافأة الفائزة بذهبية بالأولمبياد

قيام الليل .. وقته ودعاؤه وكيفية إحيائه وعدد ركعات صلاة التهجد

ليست القنصلية الإيرانية واستهدفت قياديا خطيرا.. مفاجأة في الهجوم الإسرائيلي بدمشق

رعب شديد من آية سماحة وهاجر السراج بعد رؤية نعام رامز جلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ