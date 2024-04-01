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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليق مثير من مجدي عبد الغني على إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالسعودية

صدى البلد

علق الاعلامي مجدي عبد الغني علي قرار الأهلي بالموافقة على إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري في السعودية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : لا نمانع فيما يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية.

وقرر مجلس إدارة النادي عقب اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم، إرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية.

جاء نص الخطاب كالتالي: “بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات؛ وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام؛ فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك”.

وأضاف خطاب الأهلي "مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة؛ أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقًا).

الإعلامي مجدي عبد الغني مباراة لقمة موعد مباراة الأهلي و الزمالك السعودية

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