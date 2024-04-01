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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة الـ22.. الكبير يكشف سر مربوحة

الكبير أوي
الكبير أوي

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع كل من الكبير بأفراد عائلته.

وبدأت الحلقة بلقاء هجرس بالغوريلا وسط إيهام مربوحه بانها انسانة عادية واقناعه بالزواج منها.

كما شهدت الحلقة تعب الغوريلا واستدعي الكبير الدكتور ربيع للكشف عليها ليكشتف أنها غوريلا ويدبر خطة للتخلص منها

وأثناء التخلص منها يقوم مجموعة من البلطجية بمحاولة الاعتداء على الكبير لتقف فى وجههم الغوريلا وتنقذ الكبير وتأخذ رصاصة بدلا عنه ليقتنع بوجودها الكبير ويقرر اقامتها معهم فى الدار

أحداث الكبير أوي 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

الكبير أوى احمد مكي رحمة أحمد محمد سلام

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