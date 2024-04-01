بـ100 راجل الحلقة 22.. سمية الخشاب تطلب لسما إبراهيم السفر للعلاج

شهد مسلسل “بـ 100 راجل” الحلقة 22 تطور جديد فى الأحداث حيث يخبر عبد الله، عباس أنه سيعطيه مليون جنيه مقابل سياراته التي مع الشرطة بشرط أن يمضي عباس على رهن منزله لـ عبد الله ليوافق عباس بعد إقناع علام له.

تخبر سونة، غالية أن راضي يريد أن يتزوجها وأخبرها أن مهران سيعود لتقلق غالية من عودة مهران، يقنع صقر وغالية، «مشيرة» أن تذهب لجلسة الكيماوي لتوافق «مشيرة» وأثناء هذا تطلب غالية من صقر أن يجعل «مشيرة» تسافر للعلاج في الخارج ولكن يخبرها صقر أن «مشيرة» لن تتحمل السفر أو عملية.

تقابل غالية، عبد الله وتخبره أنها من جعلت مهران يهرب ليغضب عبد الله ويسألها لماذا جعلته يهرب وأنها كانت يجب عليها أن تخبره من وقتها، لتخبره أنها لن تستطيع تحمل ذنب قتل مهران وتسأله هل يجب أن تخبر صقر ولكن يحذرها عبد الله من إخباره لكي لا يغضب صقر منها.

يذهب عبد الله لـ عباس وعلام ومعه الرجل الذي أرسله علام لسرقة عقد رهن منزل عباس ويخبرهما عبد الله أنه لن يتنازل عن حقه ويخبر عباس أن يعطيه أمواله 3 مليون جنية حق المنزل و3 مليون حق الشيكات التي كتبها عباس على نفسه.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.