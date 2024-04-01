واثق من إمكانياتي.. شيكا: لم أشعر بالخضة من اللعب للزمالك

قال إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اللعب لأحد قطبي المصرية يشكل ضغط كبير على اللاعب، مضيفا: "لم أشعر بالخضة عند دخولي نادي الزمالك لأني كنت واثق في إمكانياتي ومقتنع إني لاعب جامد".

وأضاف إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عشقي للعب كرة القدم وراء إبداعي وتألقي ولا أحب الهزيمة لأنني أملك العزيمة والقوة والإدارة، حيث لعبت في دوري بيبسي وأنا عمري 12 سنة".

تابع إبراهيم شيكا،: "الغرور مش سكتي، لافتا إلى أن انضمامه إلى أكاديمية الكابتن طه بصري كانت نقلة كبيرة في مشواره الكروي، لأنه أسطورة في كرة القدم واكتسبت الكثير من خبراته وآمن بموهبتي ودعمني كثيرا".