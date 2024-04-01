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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يعزي إيران في ضحايا القصف الإسرائيلي لسفارة طهران بدمشق

السفارة الإيرانية
السفارة الإيرانية في سوريا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، والذي تسبب في تدميرها بالكامل، إلى جانب مقتل 7 قادة، بينهم عناصر في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، إن استهداف السفارة الإيرانية في دمشق؛ يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وعبر السفير سفيان القضاة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، عن تعازي المملكة الهاشمية بضحايا القصف والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

يأتي ذلك بعد ساعات من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السفارة الإيرانية في سوريا، والتي تسببت في مقتل سبعة مسئولين إيرانيين بعضهم في الحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، من اتجاه الجولان السوري المحتل مقر السفارة الإيرانية في سوريا، ما تسبب في تدميره بالكامل وتسويته بالأرض، وأعلن عن مقتل القيادي في فيلق القدس محمد رضا زاهدي في الغارة إسرائيلية على سوريا.

وتوجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى موقع السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء، مضيفا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا.

أكد السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري، اليوم الإثنين أن إيران سترد بحزم على الجريمة التي ارتكبها الصهاينة باستهداف القنصلية الإيرانية.

وقال السفير الإيراني في سوريا إن هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي، مؤكدا عدم القلق من أي إجراء يقوم به الكيان الغاصب، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وجدد السفير الإيراني وقوف طهران إلى جانب المقاومة، مشددا على أنه "هناك مسؤولية على المؤسسات الدولية ويجب إيقاف الإجراءات الإسرائيلية، وإذا لم يتم ذلك فسيضرر الكثيرون".

الأردن تعزي إيران قصف سفارة طهران بدمشق وزارة الخارجية الأردنية السفارة الإيرانية في دمشق الحرس الثوري الإيراني

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