لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان يكشف كواليس لقائه بوزير الرياضة

كشف إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، كواليس زياته بوزير الشباب والرياضة، قائلا: فوجئت بتواصل أحد المسؤولين من مكتب الوزير وحدد لي موعدا للقاء الدكتور أشرف صحبي وكان في استقبالي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

تابع إبراهيم شيكا، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حظيت باستقبال مميز جدا وعالي معقبا: "ابن بلد وجان قابلني أحسن استقبال".

أضاف لاعب نادي الزمالك السابق، الدكتور أشرف صحبي حرص على حضور مدير مستشفى معهد الأورام واثنين من أكبر الأطباء المتخصصين في الأورام وتم توقيع الكشف الطبي عليا داخل مكتب الوزير، وفوجئت بسيارة إسعاف في انتظاري أمام الوزارة نقلتني إلى معهد الأورام.