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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهمها التعاون.. أندية سعودية ترغب في ضم علي معلول

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عروض جديدة للاعب النادي الأهلي علي معلول. 

وكتب عبر فيسبوك: “أندية سعودية ترغب في ضم نجم النادي الأهلي ولاعب منتخب تونس الدولي علي معلول وأهم هذه الأندية التعاون السعودي”.

وكان قد  أعلن الإعلامي أمير هشام عن عدم توصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاتفاق حتى الآن مع التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام: "حتى الآن على معلول خارج ملعب التتش بالموسم الجديد، بسبب عدم وجود اتفاق مادي، ولكن المحاولات لا زالت مستمرة لتجديد عقده".

 

وأضاف أمير هشام: “رغم توقيع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا للنادي الأهلي، إلا أن هناك استقرار على ضم ظهير أيسر أجنبي في الموسم الجديد".

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