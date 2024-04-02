فرج عامر يكشف موقف كولر من طلب سموحة ضم أحمد نبيل كوكا

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "احمد كوكا لاعب الاهلي ، موهبة كروية كبيرة نادي سموحة طلب إعارة كوكا من النادي الاهلي ٤ مرات علي مدار موسمين عندما كان ناشئا وفي جميع المرات التي طلبنا فيها كوكا اعارة رفض مارسيل كولر هذه الطلبات بإصرار، وبمنتهي الهدوء ، هذا اللاعب ربنا يحفظه اتوقع له مستقبل كبير ، ومستواه يؤهله للعب في اهم اندية الدوريات الاوربية".

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.