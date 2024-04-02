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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد يوسف: كان لازم يظهر التدني في لغة صهبان بالمقارنة مع الخيام

الحشاشين
الحشاشين

تحدث الفنان محمد يوسف عن دور "صهبان البلان"، الذي يلعبه ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين"، والثنائية التي تجمعه بشخصية عمر الخيام، و يجسدها النجم نيكولا معوض.

وكشف محمد يوسف كواليس تحضيراته للدور قائلا: "مشكلة الدور هي وجوده في المسلسل وسط مجموعات من الناس لا ينتمي لأي منها، فهو ليس من القتلة الحشاشين ولا من السلاجقة ولا من العلماء".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى: "صهبان واحد جاهل من عامة الشعب، مهنته بلان يحمي الناس، وأول حاجة كان لازم أتعرف عليها هي تفاصيل مهنة البلان، ورحت لأقدم حمام في مصر في منطقة قديمة جدا أربع مرات".

وتابع: "كان لازم يظهر التدني في لغة صهبان بالمقارنة مع عمر الخيام، أما الانحناءة في مشيته والخطوات القصيرة فهي مقصودة، لأنه شخص تعود على المشي بحذر فوق الرخام والصابون".

أكد محمد يوسف سعادته بردود الفعل على دوره والمسلسل بقوله: "كرم من ربنا بعد اجتهاد، ما بين إصابات ووقوع من الخيل، وكان في إصابات كثيرة لأن الخيل غير متعودة على مناظر السيوف والنار، وهذه الأشياء تحتاج أنواع خاصة من الخيول يصعب توفير كل هذا العدد منها".

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