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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آلاف البورسعيدية يودعون ضحايا حادث سيارة كلية العلوم |صور

صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على طالبا بورسعيد

ودع آلاف المواطنين من أهالي بورسعيد ضحيتين جديدتين من ضحايا سيارة كلية علوم بورسعيد الطائشة بعد أداء صلاة الجنازة عليهما من مسجد الحسين بحي المناخ فى بورسعيد. 

 

كان جثمان المتوفيين إلى رحمة مولاهما محمد خميس وعمر شريف الطالبان بجامعة بورسعيد اللذين لقيا حتفهما في الحادث وصلا إلى مسجد الحسين لأداء صلاة الجنازة .

 

واتسمت وجوه المصلين داخل صحن مسجد الحسين بحى المناخ فى بورسعيد وفى الساحات المحيطة به بالحزن الشديد ومنهم من انهمرت الدموع من عيونهم حزنا على فقدان الحادث.  

ونعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة و3 طلاب بجامعة بورسعيد توفوا، أمس الإثنين، إثر حادث أليم.

وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء والمواساة إلى أبناء بورسعيد وأسر المتوفيين وأصدقائهم وزملائهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.

 

كان الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد نعى فى وقت سابق  بخالص الحزن وفاة أبناء الجامعة ،  محمد خميس ، عمر شريف ، محمد الشامي الذين راحوا ضحية حادث السيارة الطائشة الأليم امام كلية العلوم عصر اليوم .

ودعا رئيس جامعة بورسعيد المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان 

كان جميع مصابي حادث كلية العلوم جامعة بورسعيد لفظوا انفاسهم الأخيرة متأثرين باصابتهم عقب أن صدمتهم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية الحقوق عصر اليوم أثناء انتظارهم ميكروباص لنقلهم إلى مساكنهم 

وأكدت هيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد وفاة المصابين الأربعة متأثرين بالإصابات التي أحدثت بهم نتاج الحادث. 

كانت جهود ضباط ادارة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور فى بورسعيد برئاسة المقدم احمد عبد الناصر نجحت فى ضبط المتهم فى واقعة حادث كلية علوم بورسعيد و التي اسفرت عن مصرع ٣ و إصابة اخرين . 

وكان اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد امر بسرعة ضبط المتهم المتسبب فى حادث كلية علوم بورسعيد عقب فراره من منطقة الحادث خوفا من بطش المواطنين. 

هذا وتواصل وحدة مباحث الزهور فى بورسعيد تحرياتها حول ملابسات الحادث وأسباب وقوعه عقب مراجعة الإدارة العامة للمرور للوقوف على صاحب السيارة وضبط المتهم عقب تحديد هوية قائدها الطالب بكلية حقوق بورسعيد .

صلى عليه الآلاف.. جنازة ضحية سيارة كلية علوم بورسعيد | صور

محافظ بورسعيد ينعى 3 طلاب وسيدة توفوا بحادث كلية علوم

كان شارع ٢٣ ديسمبر فى محافظة بورسعيد شهد عصر اليوم حادث مأسوى أسفر عن مصرع ٣ بينهم سيدة و إصابة اخران نتيجة رعونة لسائقين بينهم طالب بكلية حقوق .

كان سكان منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر أمام كلية العلوم جامعة بورسعيد هرعوا على حادث صدم سيارة طائشة يقودها طالب بكلية حقوق فى سباق مع آخر قام بصدم ٥ مواطنين كانوا ينتظرون استقلال سيارة ميكروباص أمام الكلية على بعد أمتار قليلة من مبني الإدارة العامة للمرور.  

صلاة الجنازة على طالبا بورسعيد

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واسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات فى مشهد مأسوى هرع المواطنين لنجدة المصابين بينما تمكن الطالب من الفرار 

كان مستشفى الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد استقبل ٣ مصابين نتيجة تصادم سيارة ملاكي تبين أنهم رضا السيد البدوي ٥٠ سنة غيبوبة تامة وتوفت داخل المستشفى والمصاب محمد خميس احمد زكي والمصاب محمد عبدالله الشامي وتوفيا في المستشفى 

واستقبل المستشفي ذاتها محمود محمود شريف أحمد أحمد جثة هامدة 

كما استقبل مستشفى النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد جثة المتوفى عمر شريف ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.  

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