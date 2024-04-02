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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاز بالحظ.. نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر غير صحيحة

الزمالك أمام مودرن
الزمالك أمام مودرن فيوتشر

علَق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على فوز الزمالك مساء أمس الأول أمام مودرن فيوتشر ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدفين مقابل هدف على إستاد السلام.

 

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

مودرن فيوتشر كان الأفضل على مدار شوطي المباراة، وأهدر العديد من الفرص على مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ، أبرزها الكرة التي سددها أحمد عاطف وارتطمت بالقائم ، وأرى أن الحظ والتوفيق لعب دوراً كبيراً في فوز الأبيض بالمباراة.

 

وأضاف: ركلة الجزاء التي حصل عليها الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أمام مودرن فيوتشر غير صحيحة بالمرة، ولم يكن هناك احتكاك من مدافع الفريق تجاه مهاجم الأبيض.

الأهلى مودرن فيوتشر فيوتشر كاس الكونفدرالية الزمالك محمد عواد سيف الدين الجزيري

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فاز بالحظ.. نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر غير صحيحة

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