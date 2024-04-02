دونجا ملوش دور.. أبو الدهب" علامات استفهام حول تشكيل جوميز للزمالك

تحدَثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء أمس الأول الأحد على نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بهدفين مقابل هدف على ستاد السلام.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

هناك علامات استفهام حول التشكيل الذي خاض به البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مباراة مودرن فيوتشر، فالمدرب لم يستقر على تشكيل ثابت منذ توليه مهام تدريب القلعة البيضاء ، ولا أتفهم إصراره على الدفع بلاعب الوسط نبيل عماد دونجا الذي ليس له دور واضح في الملعب ، ويُعد ثغرة كبيرة في التشكيلة البيضاء.

وأضاف: البنيني سامسون أكينيولا أفضل مهاجمي الزمالك، ويحتاج إلى المشاركة بصفة أساسية في المباريات المقبلة ، وسيصبح المهاجم الأول في التشكيلة البيضاء على حساب ناصر منسي وسيف الدين الجزيري.