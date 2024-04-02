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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: أزمة رمضان صبحي منذ شهور وهناك لاعبون آخرون

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن رمضان صبحي لو كان موجودًا في الأهلي حتى الآن، لن يكون موجودًا في هذه الأزمة، لأن الأهلي أو الزمالك يقفان في ظهر لاعبيهم بقوة، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل جيدًا مع الأزمة مثلما حدثت في وقت سابق مع لاعبين آخرين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "الأزمة الخاصة بـ رمضان منذ شهور طويلة، لولا الكشف عن الخطاب الوارد من منظمة مكافحة المنشطات، وهناك لاعبين آخرين كان يتم التكتم عليها منها لاعب في البنك الأهلي وكان على وشك الانضمام لمنتخب مصر وتم ايقافه لـ3 شهور وعاد للملاعب من جديد".

وأضاف: "نصف اللاعبين في مصر تتناول أدوية معينة كنوع من الفيتامينات، ولا أعرف أين ومتي يتم اخذ عينات من لاعبي الدوري الممتاز، وهناك لاعبين كبار تحصل على هذه الأدوية بشكل كبير جدا".

وواصل: "نهائي كأس مصر كان رائع تنظيميًا وجماهيريًا، وفوجئت بموافقة الأهلي السريعة على اقامة لقاء القمة في السعودية، ومجلس الزمالك موافق أيضا رغم معارضة جماهير النادي، بسبب بعض الاخطاء التحكيمية التي حدثت في لقاء كأس مصر".

وأكمل: "الجماهير دائما لها منظور مختلف في رؤية تلك الأمور، لكن مجلس إدارة الزمالك لديه قناعة بإقامة المباراة في السعودية، ومشكلة المجلس ينظرون دائما إلى السوشيال ميديا والذي أصبح "البوصلة" بالنسبة لهم".

وتابع: "أرى أن هدف إمام عاشور في نهائي كأس مصر كان تسلل، ولكن الزمالك لم يستغل سوء الأهلي في هذه المباراة، ويسجل أهداف في تلك المباراة، وكولر لم يدير اللقاء بشكل أفضل، والتغييرات التي دفع بها في نهاية اللقاء حسمت البطولة".

وأكد: "لا اعلم سر فرحة الزمالك الكبيرة بعد الفوز على فيوتشر، كانت هناك احتفالية كبيرة من جانب زيزو بعد الهدف الذي سجله من ركلة جزاء، ندرك أنه أول هدف له في العام الحالي، لكن كانت هناك فرحة زائدة من جانب اللاعبين حتى بعد اللقاء رغم عدم حسم بطاقة الصعود، ومن المنطقي أن يفوز الزمالك".

وأشار إلى أن الزمالك لم يحسم الصعود، والفريق لديه أزمة كبيرة في حراسة المرمى والدفاع، وكل النتائج واردة في كرة القدم. مشيرا إلى أن جوميز معجب بشيكابالا وزيزو لكن لازال هناك مشكلة في العديد من المراكز داخل الفريق.

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