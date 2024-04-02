هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

يبحث كثيرون سواء ممن أدركوا أو فاتتهم ليلة الثالث والعشرين من رمضان وهي ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر، عن هل حدثت ليلة القدر أمس ؟ ، أي ليلة 23 رمضان 2024 ؟، أم لاتزال الفرصة قائمة ولدينا ثلاث ليالي وترية أخرى تصادف إحداها ليلة القدر، وذلك لما لهذه الليلة من فضل عظيم يتجاوز الألف شهر بأيامه ولياليه.

وتتلخص إجابة السؤال عن هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليالي؟، في تحري علامات ليلة القدر كاملة فمن خلالها نستطيع الوصول لحقيقة هل حدثت ليلة القدر 2024 أمس أم مازال لدينا فرصة لإدراك ليلة القدر ، وهكذا تتبين أهمية معرفة هل حدثت ليلة القدر أمس لعل بها نفوز فوزًا عظيمًا، بعدما علقنا عليها الكثير من الأحلام والآمال، ولا سبيل لإدراكها دون معرفة علامات ليلة القدر كاملة والمحددة بنصوص السُنة النبوية الشريفة.

وحيث فاتت ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، ليتبقى ثلاث ليالي وترية قد تكون إحداها ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، لذا يتزايد البحث عن هل حدثت ليلة القدر أمس ؟ فبها وعليها الرجاء والأمل في العفو والعتق والفرج وتحقق الأحلام .

هل حدثت ليلة القدر أمس

ينبغي لمعرفة إجابة سؤال، هل حدثت ليلة القدر أمس في ليلة 23 رمضان 2024 ؟، التحقق من أمرين أولهما تاريخ ليلة القدر 2024 ، ومنها يتبين أن ليلة 23 رمضان هي ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وبناء عليه قد تكون ليلة القدر، والأمر الثاني الذي يحدد هل حدثت ليلة القدر أمس أم لا ، هو علامات ليلة القدر العشرة ، التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر وتحديد ههل حدثت ليلة القدر أمس 23 رمضان 2024 بحسب كم علامة لها شاهدت أمس وصباح اليوم.

ليلة القدر 2024

حددت دار الإفتاء المصرية ، موعد ليلة القدر 2024، إنه قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة، فيمكن تحديد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر الأحد 31 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 1 إبريل الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 2 إبريل ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 4 إبريل ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر السبت 6 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الإثنين الموافق 8 إبريل لعام 2024 م، و29 رمضان لعام 1445هـ.

علامات ليلة القدر

لعل هذا التساؤل تتلخص إجابته في علامات ليلة القدر ، فمن عرفها فإنه يعرف إجابة كيف نستدل على ليلة القدر والذي يتم من خلال تحري هذه العلامات لتبين ما إذا كانت ليلة القدر وقعت في أي ليلة من الليالي الوترية، وهي:

1. أن ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل.

2. من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع.

3. الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.

4. قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.

5. لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.

6. من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر .

7. الشعور بلذة القيام في هذه الليلة ، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

8. الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية ، كما القمر البدر.

9. لا ينزل فيها النيازك والشهب.

10. يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.