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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يعلق على فوز الزمالك أمام مودرن فيوتشر

صدى البلد

علَق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على فوز الزمالك أمس أمام مودرن فيوتشر ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
 

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق : مودرن فيوتشر كان الأفضل على مدار شوطي المباراة، وأهدر العديد من الفرص على مرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وأرى أن الحظ والتوفيق لعبا دورًا كبيرًا في فوز الزمالك بالمباراة.


 

وتابع، هناك علامات استفهام حول التشكيل الذي خاض به البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مباراة مودرن فيوتشر، فالمدرب لم يستقر على تشكيل ثابت منذ توليه مهام تدريب نادي الزمالك.

وأضاف: البنيني سامسون أفضل مهاجمي الزمالك، ويحتاج إلى المشاركة بصفة أساسية في المباريات المقبلة، وسيصبح المهاجم الأول في التشكيلة البيضاء على حساب ناصر منسي وسيف الدين الجزيري.

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