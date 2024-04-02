أحمد موسى: محطة الضبعة النووية كانت حلما مصريا ومن أكبر مشروعات الطاقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع تبطين الترع مشروع قومي عملاق، ووفر المياه بأن تصل للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه واحد من المشروعات القومية العملاقة التي قامت بها الدولة.

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، أن محطة الضبعة النووية كان حلم مصري، مؤكدا أنه يعد من أكبر المشروعات في مجال الطاقة، وهناك 4 مفاعلات، ستعمل بشكل كامل قبل حلول عام 2030.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكون هناك استصلاح لأراضي جديدة، وستضاف للرقعة الزراعية، مؤكدا أن الأمن الغذائي من المفات الهامة للرئيس السيسي.