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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أجهزة مدن 6 أكتوبر والشروق وبدر تزيل مخالفات بناء لمخالفة شروط التراخيص

صدى البلد


شنت أجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والشروق وبدر، حملات أسفرت عن إزالة مخالفات بناء لمخالفة شروط التراخيص، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن حملات المتابعة والرصد، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٩٥ أ منطقة بيت الوطن، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة نقل تلقى مخلفات بمنطقة بالقطاع الشمالى للمدينة.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، لجنة إزالة المبانى المخالفة لتنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة السابعة عمارات بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية، حيث تمكنت اللجنة من هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأضاف المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة لإزالة غرف سطح مخالفة بالقطعة ١٠١ بالمجاورة الأولى بالحي الثالث، وتم التحفظ على مواد البناء، وسيارة ربع نقل محملة بالأخشاب.

وطالب رؤساء أجهزة مدن 6 أكتوبر والشروق وبدر، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالاشتراطات البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.


 

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