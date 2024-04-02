أحمد موسى: استقالة المحافظين بعد تنصيب السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد تنصيب الرئيس السيسي، سيكون هناك استقالة للمحافظين، لأن المحافظين موجودين بقرار من الرئيس السيسي خلال ولايته السابقة، ولكن بعد أن يؤدي الرئيس اليمين الدسترية أصبحت ولاية جديدة للرئيس.

وقال أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، أن صدى البلد، أنه سيكون هناك تعيين لمحافظين جدد أو أنه سيصدر قرار بتسيير أعمال للمحافظين لحين تعيين محافظين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن أسماء المححافظين الجدد جاهزة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.