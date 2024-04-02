انتهاك لسيادة سوريا.. جامعة الدول العربية تدين الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل، في انتهاك واضح لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق خطير جديد من جانب إسرائيل للقانون الدولي، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.

وحذر مصدر مسئول بالأمانة العامة من خطورة التصرفات التي ترتكبها إسرائيل وترمي من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب إقليمياً والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف فوري لهذه الحرب ووضع حد للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي.