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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر لتقديم المنح الدراسية

الندوة التعريفية
الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر بأسوان

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر برئاسة الدكتورة ماجى نصيف مدير الهيئة لتوضيح تفاصيل المنح المقدمة من الهيئة للعام الأكاديمى 2025/2026، وآلية التقدم للحصول على هذه المنح للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأبناء أسوان من الموظفين والعاملين بالمؤسسات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وخريجى الجامعات المصرية وطلاب وخريجى التعليم الفنى .

كما حضر الفعاليات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، فضلاً عن القيادات الجامعية والتنفيذية والدينية.

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الندوة التعريفية

الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطيه بما تقدمه هيئة فولبرايت مصر برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى من برامج تدريبية متقدمة على مدار 75 عاماً منذ تأسيس الهيئة بمصر ، وهو ما أثمر عنه من تحقيق ملحمة عظيمة من التعاون والتبادل الثقافى والتعليمى والأكاديمى بين مصر والولايات المتحدة.

ووجه شكره بإسم أبناء أسوان وشبابها وقياداتها على مبادرتهم الرائدة والهادفة، والمتعلقة بمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الأكاديمى الجديد لأبناء محافظتنا الواعدة من خريجى الجامعات المصرية للحصول على برامج متقدمة فى الدراسات العليا لجميع المجالات ، وأيضاً منح دراسات الإعاقة، التى تعد إضافة هامة للبرامج التدريبية بما يتماشى مع الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الهمم والقدرات الخاصة.

وأشار أشرف عطية إلى أن المحافظة من جانبها تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لشباب العاملين بما يأتى متواكباً مع الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولى المسئولية بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته .

من جانبها قدمت الدكتورة ماجى نصيف شكرها لمحافظ أسوان عن اهتمامه ودعمه المستمر للشباب والقيادات وتسخير جميع الامكانيات، وفتح أبواب جديدة من التسهيلات والتيسيرات مما ساهم فى زيادة المتقدمين للحصول على المنح المختلفة، موضحة أنه يتم التقديم للحصول على منح الهيئة من خلال الرابط التالى  " https://fulbright-egypt.org/programs-for-egyptians/" حيث أن البرامج المستهدفة لمنح الفولبرايت والهادفة لرفع القدرات وتنمية المهارات تضم برامج الدراسات العليا، وبرنامج زمالة هيوبرت همفرى، وبرنامج الخبراء الأمريكيين.

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الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر بأسوان

وأشارت المدير التنفيذى للهيئة إلى أنه يتم توفير فرص للحصول على درجة الماجستير أو جمع المادة العلمية للطلاب أو الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراة أو إجراء أبحاث لأعضاء هيئات التدريس والباحثين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات العلمية والأدبية المتعلقة بالتمكين والدمج على منح ممولة بالكامل ، وتغطى كافة نفقات الإقامة والتأمين الصحى والسفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة إلى النفقات الدراسية.

وقالت إن هدف ورؤية الهيئة يرتكز على دعم التنمية والموارد البشرية بتنفيذ سلسلة من برامج البعثات للدراسة، وتوفير الخبراء الأمريكيين لتبادل الخبرات والثقافات على الوجه الأكمل. 

الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر بأسوان
الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر بأسوان
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