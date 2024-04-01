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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإشغالات والتعديات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمدن أسوان وكوم أمبو

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه بناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملات ليلية وصباحية أسفرت عن الإزالة الفورية وإيقاف أعمال البناء لحالة تعدى على أملاك الدولة بمنطقة التجاريين بمساحة 200 م2 ، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعدى أخرى وبناء بدون تراخيص بمنطقة أطلس حيث تم التحفظ على مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، علاوة على القيام بغلق وتشميع عدد 4 من المحال المخالفة لقانون المحال العامة بنطاق حي جنوب المدينة .

 

ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، ورفع تراكمات القمامة وذلك لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.

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إزالة التعديات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وأشار سيد مدنى إلى أن ذلك يتوازى مع إستمرار تنفيذ أعمال النظافة العامة من خلال تفريغ الحاويات وصناديق القمامة ورفع المخلفات وتراكمات الأتربة بمختلف الشوارع وبين المناطق السكنية بأحياء جنوب والصداقة الجديدة، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة الأعمدة الكهربائية ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف الشوارع بقرى كركر  حيث تم ذلك بإشراف من نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح ومحمود بهاء، وبمشاركة رؤساء أحياء جنوب وغرب والصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية.

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة لحالة تعد على قطعة أرض زراعية بنطاق حى شرق المدينة بمساحة ١٧٥م2 ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

 

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