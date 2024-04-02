تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان يوم 23 رمضان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم الثالث والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024 فى تمام الساعة السادسة وخمس دقائق ( 06:05 م ).

أذان المغرب

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، ليوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:16 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:39 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:52 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:19 مساءً.