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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الرديسية

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بنطاق مدينة الرديسية.

وأثناء الجولة التفقدية لمشروعات الخطة برفقة يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على سرعة إنجاز الأعمال بمشروعات الخطة ، والتى من بينها مشروع إنشاء السوق الحضارى بمساحة 1500 م2 ، وتضم 75 باكية وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 8 مليون جنيه ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية إبريل الحالى ، وأيضاً المول التجارى ، والجاري إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع ، ويتكلف إنشاؤه نحو 21 مليون جنيه ، ويضم بدروم و 5 أدوار علوية لتخصصيها فى أنشطة تجارية وإدارية ، ومن المقرر نهوه بنهاية يونيو القادم.

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الخطة الإستثمارية 

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة الرديسية 

وأكدت نائب المحافظ على أنه توجد تعليمات مشددة من محافظ أسوان بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية لنهو كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل .

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة الرديسية 
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