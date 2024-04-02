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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تنظم التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد محمد فؤاد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، فعاليات نهائى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمقر مدرسة الفندقية المتقدمة، بحضور مجدى الدين حسيبو، أمين عام حزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب ومديرى العموم ولفيف كبير من القيادات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور والمهتمين بالتعليم، تحت إشراف إدارة التعليم الإعدادي والعلاقات العامة بالمديرية وتوجيه التربية الاجتماعية.

وشاركت خمس مدارس بالمسابقة تمثل جميع الإدارات التعليمية وهى مدرسة كيما الإعدادية المشتركة إدارة أسوان، ومدرسة فاطمة الزهراء بنات إدارة إدفو ، ومدرسة السيدة نفيسة بنات إدارة كوم أمبو، ومدرسة الشيخ مرسى على إدارة نصر النوبة، ومدرسة الشيخ ابراهيم إدارة دراو.

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة الرديسية

نائب محافظ أسوان تتابع المشروعات التعليمية بمدن كوم أمبو والرديسية

مسابقة 

وقد فازت مدرسة الشيخ مرسى على بالمركز الأول بمجموع 112 درجة، وجاءت مدرسة فاطمة الزهراء بنات بالمركز الثانى بمجموع 118 درجة، وحصلت مدرسة كيما الإعدادية على المركز الثالث بمجموع 113 درجة، ثم جاءت مدرسة السيدة نفيسة بالمركز الرابع ب 109 درجات، ثم مدرسة الشيخ إبراهيم على المركز الخامس بـ 105 درجات. 

وقد قام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب الحاصلين على المركز الأول والثانى وأعضاء لجنة التحكيم من موجهى العموم ولجنة التنظيم.

وأشاد بأداء الطلاب داخل المسابقة والتنافس الشريف بينهم.

ووجه الشكر لإدارة التعليم الإعدادي وكل من التربية الاجتماعية والعلاقات العامة على الجهد المبذول منهم لخروج المسابقة بأفضل صورة، وتمنى لهم التوفيق وتمثيل أسوان بشكل مشرف فى التصفيات النهائية.

 

 

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