حصيلة مفجعة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة.. 32.916 شهيدا و75.494 مصابا

بعد 6 أشهر من الحرب

بعد 6 أشهر من الحرب على غزة مازال عدد الشهداء والضحايا يتساقط بالعشرات أو بالمئات يوميًا مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية في غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، في تحديثها اليومي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصابا خلال 24 ساعة الماضية فقط.

وأردفت وزارة الصحة بغزة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 32.916 شهيدا و75.494 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا من مناطق عدة بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون في استمرار من الاحتلال في الاعتقالات اليومية المستمرة التي لم يوقفها أبدًا منذ عدوانه على غزة ومدن الضفة.

