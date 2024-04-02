عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 6 أشهر من الحرب

حصيلة مفجعة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة.. 32.916 شهيدا و75.494 مصابا

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

بعد 6 أشهر من الحرب على غزة مازال عدد الشهداء والضحايا يتساقط بالعشرات أو بالمئات يوميًا مع استمرار حرب الإبادة الصهيونية في غزة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، في تحديثها اليومي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصابا خلال 24 ساعة الماضية فقط.

وأردفت وزارة الصحة بغزة أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 32.916 شهيدا و75.494 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا  من مناطق عدة بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون في استمرار من الاحتلال في الاعتقالات اليومية المستمرة التي لم يوقفها أبدًا منذ عدوانه على غزة ومدن الضفة.
 

40 فلسطينيا 16 الف 7 أكتوبر 7 مجازر 71 شهيدا 24 ساعة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير.. أول كلمات الرئيس بعد أداء حلف اليمين|فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية لتأدية اليمين الدستورية

بعد قليل.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية

موضوعات متعلقة

صدمة دولية.. رئيس الوزراء الإسباني يطلب توضيحًا من إسرائيل لقتـ لها عمال الإغاثة

رايتس واتش تتهم إسرائيل بالكذب في مقـ.تل عمال الإغاثة.. وغضب أممي

الكشف عن حالة السفير الإيراني بعد الغارة الإسرائيلية على مبنى قرب دمشق

شاهد.. الاحتلال يشن غارة على مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق

عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الطائف بالحديدة في اليمن

مذبـ.حة جماعية.. عضو كونجرس أمريكي يدعو لإبادة غزة بالقنبلة النووية

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك غزة

أوضاع كارثية لا تطاق في مستشفيات غزة بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي

ترشيحاتنا

لحظة تنصيب الرئيس السيسي.. رسالة مهمة بشأن توصيات الحوار الوطني ومستقبله

مشهد مهيب.. السيسي يرفع علم مصر بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

هل يجوز لشخص مسافر الفطر إذا عاد لمنزله قبل الفجر بدقائق

الجزائر ترسل 168 طن مساعدات غذائية وأدوية إلى العريش لصالح غزة

الرئيس السيسي يوقع في سجل الشرف أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

بحضور السيسي.. عزف سلام الشهيد أمام النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

الفخراني لصدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ