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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على بعد 200 متر من مطار إسرائيلي.. شاهد| سقوط مسيرة داخل الحدود الأردنية

مسيرة
مسيرة

قالت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء،  إن طائرة بدون طيار من أصل غير معروف سقطت في منطقة مفتوحة في الأردن، بالقرب من الحدود قرب مطار رامون.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم بلدية إيلات إن "الطائرة بدون طيار ضربت منطقة على بعد حوالي 200 متر من الحدود".

وأوضحت سلطة المطارات الإسرائيلية أنه لم يكن هناك هجمات في مطار رامون نفسه.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على الحادث.

ويأتي الحادث وسط العديد من هجمات الطائرات بدون طيار من قبل جماعات تدعمها إيران في سوريا.

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، أصابت طائرة بدون طيار أطلقت من العراق قاعدة بحرية إسرائيلية في إيلات، مما تسبب في أضرار.

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