كيف تحصل المطلقة على نسبة من معاش المتوفى؟

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه والتى تتضمن عددا من الفئات المستحقة للمعاش وهم الأرملة، والزوج، والأبناء، البنات والوالدين، والإخوة والأخوات وذلك وفق قانون التأمينات.



استحقاق معاش الوالد المتوفي



وتحصل المطلقة وفق نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على ثلثي معاش والدها إذا كانت وحيدة، ولكن إذا كان هناك أكثر من ابنة يتم التوزيع عليهن بالتساوي.

وحسب قانون المعاشات الجديد، يشترط لكي تحصل الابنة على معاش والدها المتوفى، ألا يكون متوسط دخلها من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.

المستندات المطلوبة لحصول المطلقة على معاش والدها المتوفي



ويمكن القانون الابنة المطلقة من الحصول على معاش والدها بأثر رجعي، من خلال تقديم عدد من المستندات للجهة المختصة بذلك، وجاءت المستندات كما يلي :-

- تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- تتضمن المستندات المطلوبة صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- تقديم صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- تشمل المستندات المطلوبة بیان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر، أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحقًا من الصندوق الحكومي.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- بالنسبة لاستحقاق المعاش للأرملة يشترط لاستحقاقها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.



- يشترط لاستحقاق الأرامل لمعاش المتوفي ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- يشترط لاستحقاق معاش المتوفي بالنسبة للابن حيث يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط التي تتضمن ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

- يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

- كما تتضمن الفئات المستحقة للمعاش الوالدان ويستحقان المعاش بدون شروط.

- ومن بين الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الإخوة والأخوات حيث يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات.

فئات استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه

وبالنسبة للفئات التي تستحق الحصول على المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، تتضمن مايلي

- تشمل الفئات المستحقة ل المعاش الأرملة

-كما تشمل فئات استحقاق المعاش الزوج

- وتتضمن الفئات الأبناء والبنات

-كما تشمل الفئات الوالدين

-كما تتضمن أيضا الإخوة والأخوات