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رئيس التحرير
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حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

ندى باهي مذيعة صدى
ندى باهي مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل حقيقة صرف 700 جنيه من الأزهر للأرامل والمطلقات عن طريق منشور منسوب للأزهر الشريف على فيسبوك وبأنه تحت رعايته.

مضمون المنشور: "كل من يعرف مطلقات أو أرامل أو معاشه أقل من 2000ج أو محتاج يملأ الإستمارات دى ويرسلها لمشيخة الأزهر ليصرف 700ج شهريا من بيت الزكاة الدال على الخير كفاعله مع تحياتي للجميع".

تداول روابط موقع التواصل الاجتماعي، استمارة مكتوب عليها بيت الزكاة والصدقات، ويزعمون حصول من ترسلها من المطلقات والأرامل على معاش 700 جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصري.

أشار مصدر من الأزهر إلى أن بيت الزكاة يواصل صرف المنح المستحقة للفئات المستحقة للزكاة وفق قواعد وشروط محددة، وأن البيت لم يطلق أي مبادرات جديدة خلال الفترة الماضية، وفي حال تم ذلك سيتم الإعلان عنه بصفة رسمية من خلال القنوات الرسمية الخاصة للأزهر الشريف.

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