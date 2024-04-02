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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة

صدى البلد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

الرئيس السيسي 

وجاءت في البرقية ":سائلين المولى عز وجل أن يديم على سيادته التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا ضد كيد الكائدين وعبث العابثين، مؤكدين على اصطفاف جميع مستشاري الهيئة والشعب الذي اختار سيادته في انتخابات حرة نزيهة، خلف قيادة فخامته الرشيدة نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في الازدهار والتقدم".

السيسي أداء اليمين الدستورى أداء اليمين الدستورية أعضاء المجلس الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

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