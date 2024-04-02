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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة موثوقة اليدين بأحد المجارى المائية.. أمن البحيرة يكشف لغز جريمة الإسكندرية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بانتشال جثة عامل مقيم بمحافظة الإسكندرية، من أحد المجارى المائية بدائرة المركز موثوق الأيدى والأرجل.

وتبين بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل– له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية). 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التروسيكل الخاص بالمجنى عليه مستغلاً عملهما في جمع القمامة واستدرج المجنى عليه بدعوى جمع كمية من القمامة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وقيامه بإيثاقه مستغلاً صغر سنه مدعياً أنه يمازحه والتوجه به مُستقلاً التروسيكل لمكان العثور عليه وإلقائه بمياه المجرى المائى المُشار إليه وسرقة التروسيكل، وأرشد عن التروسيكل المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية المجني عليه المجاري المائية امن البحيرة جمع القمامه وزارة الداخلية

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