بأسلوب كسر الأقفال.. سقوط عصابة سرقة المتاجر بـ الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عنصرين إجراميين - "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر "الأقفال".. وبحوزتهما (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة) وإعترفا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بدائرتى قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما (مالك مخزن خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه والمسروقات.

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف والمغافلة" بإستخدام مركبة "توك توك".. وإعترفا بإرتكاب عدد (6) وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية") أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.

وتم ضبط (عنصرين إجراميين - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع .. وإعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب والتصرف فـى المسروقات بالبيع لعملائهما (3 أشخاص "سيئ النية") أمكن ضبطهم والمسروقات.

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (5 أشخاص – "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة ملاكى كرهاً عن قائدها بدائرة مركز شرطة فاقوس ، والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته بجرح قطعى.. وأرشدوا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما ومركبة "التوك توك" والأداة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط (عامل ، مزارع – مقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس) لقيامهما بسرقة خزينة من داخل شقة بدائرة المركز وبداخلها (طبنجة – مبلغ مالى – بعض الأوراق).. وأرشدا عن مكان الخزينة وبداخلها المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.