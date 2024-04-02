خالد عباس: العاصمة الإدارية كانت في أبهى صورة خلال حفل تنصيب السيسي

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية كانت في أبهى صورها لحفل تنصيب الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه أوجه الشكر لكل الجهات التي ساهمت في حفل التنصيب.

وقال خالد عباس، خلال تصريحات للتغطية الخاصة التي قدمها الإعلامي “أحمد موسى”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نجحنا في تحقيق حلم بالعاصمة الدارية بدأناه منذ 6 سنوات، مؤكدا أن الأعداد تزداد في العاصمة الإدارية ولدينا طلبات جديدة لتواجد المواطنين.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أنه سيكون لدينا برنامج متكامل لفعاليات مختلفة من الممكن أن يتم اقامتها في العاصمة، مؤكدا أن هناك زيادة 25% في أرباح شركة العاصمة الادارية.