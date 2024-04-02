شيخ الأزهر مهنئا السيسي: ندعو الله أن يوفقه في تحقيق الازدهار لمصر

يتقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية وتولي سيادته فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

كما يتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوز سيادته بجائزة «بطل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي