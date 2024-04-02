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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة للأسواق

صدى البلد

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح بين (15 - 20)%.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم "الثلاثاء" مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي التموين، والزراعة والري؛ لمتابعة خطة توعية المزارعين بمنع زراعة الأرز؛ تنفيذًا لخطة الدولة وقرار وزير الموارد المائية والري بهذا الشأن.


ووجه المحافظ بتشكبل مجموعات عمل بالتنسيق مع رؤساء المدن وجميع الجهات ذات الصلة، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق؛ للتأكد من توافر السلع وانخفاض أسعارها، وإنذار أصحاب المحال التجارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

وشدد على مسئولي الزراعة والري بسرعة إعداد تقرير بمساحات الأرز التي تم زراعتها خلال العام الماضي بمختلف أنحاء المحافظة، وتكثيف حملات توعية المزارعين بضرورة تنفيذ خطة الدولة وقرار وزير الري بعدم زراعة محصول الأرز بالمحافظة؛ ترشيدًا لاستهلاك مياه الري.

وتابع أنه سيتم تسليم رؤساء المدن بيان حول المساحات المرصودة على خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لمحصول الأرز بالمحافظة خلال العام قبل الماضي؛ للمشاركة في توعية المزارعين بعدم زراعة محصول الأرز، وتنفيذ قرار وزير الري بهذا الخصوص.

على صعيد آخر، قال محافظ الفيوم إنه تم إنهاء أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بمركز أبشواي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق؛ لتيسير حركة السير للمشاة والسيارات وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمركز.

وأضاف المحافظ أن مديرية الطرق انتهت من أعمال رصف وصيانة 4 طرق رئيسية وفرعية وترميم 2 كوبري بمركز أبشواي بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و359 ألف جنيه.

وأكد أن خطة الرصف يجرى تنفيذها بمختلف القرى والمراكز؛ لربط جميع المراكز والمدن والقرى ببعضها، للتيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم، لافتًا إلى أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره لتوفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية.

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